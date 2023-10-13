慈禧太后是近代史上最有權勢的女人，一生雖然從未登基稱帝，卻始終都在垂簾聽政，不過外界不免好奇，為何光緒皇帝在位期間，都以「親爸爸」來稱呼慈禧？事實上，背後除了跟滿族風俗有關，還深藏暗黑意圖。

根據《搜狐網》報導，光緒自幼被慈禧召進宮，登基後成了傀儡皇帝，而自光緒懂事以來，都以「親爸爸」來稱呼慈禧。在描述晚清宮廷生活的《清宮二年記》中就曾提到，「皇帝及余等皆稱呼太后為男稱」，意即包括皇帝在內，宮裡所有人稱呼慈禧太后，均按照稱呼男人的標準，而且強調光緒每次請安時都說：「親爸爸吉祥」。

事實上，以「爸爸」稱呼女性長輩是滿族的風俗習慣，例如「姑爸爸」、「親爸爸」等，都是比較顯親切的口語稱呼，尤其慈禧太后除了是光緒的姨母，同時又是他的大伯母，稱呼「親爸爸」也合乎常理。

還有一說是，慈禧為了想獲得男人的尊嚴和地位，作為一個實權統治者，又是一名女性，當然更希望有著更男性化的稱呼。同理，慈禧下令讓別人稱呼自己為「老佛爺」，其實就是以皇帝自居，享受著至高無上的特權。