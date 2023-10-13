廚師從古至今以男性居多，不過宋朝卻流行廚娘。大陸考古學家在河南出土北宋時期「偃師酒流溝宋墓廚娘雕磚」，磚上描繪宋代女廚師的工作流程，當時不少廚娘手藝精湛，還能獲得官家的賞識，不少料理流傳至今，例如杭州名菜「宋嫂魚羹」。

根據大陸節目《中國國寶大會》介紹，宋代興起「職業廚娘」的風氣，當時皇宮還設有「尚食娘子」的職位，市井中不少經營私房菜的飯店，也都會聘請手藝高超的女廚師，據說北宋文學家歐陽修還曾自備食材，請詩人梅堯臣家中的廚娘做飯。

大陸華中師範大學歷史文化學院教授姚偉鈞提到，宋代廚娘在歷史上相當有名，因為自古以來從事烹飪行業通常為男性，但在宋代卻興起廚娘，當時許多女性擔任廚師，廚藝都相當精湛，得到官家的賞識，例如流傳千年的杭州名菜「宋嫂魚羹」，也是出自宋代廚娘之手。

而河南洛陽出土的「北宋偃師酒流溝宋墓廚娘雕磚」，上面刻有宋朝廚娘的工作流程，描繪女廚師的穿著、髮型，還有使用的烹飪用具，廚娘衣裙講究，繫有佩飾，梳著高高的髮髻，還戴有在當時價格昂貴的頭冠，廚娘隆重的整冠，顯示她們有經濟與社會地位，當時可能正在準備一場家庭宴席。