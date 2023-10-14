崇禎皇帝也就是明思宗朱由檢，是明朝第17任、末代皇帝，雖然他勵精圖治，卻碰到天災引發飢荒，政局內憂外患，導致農民起義攻陷京城，明思宗最終在樹上自縊，由於他生前沒預蓋陵墓，最終只能葬在妃子的墓中，就連喪葬費還是由官員湊來的。

根據大陸節目《百家講壇》介紹，明十三陵是明朝13位皇帝的陵寢所在地，坐落於北京市昌平區十三陵鎮的天壽山下，不過其中唯有明思宗的陵墓最簡樸，規模非常小，主要是因為他當時被農民軍逼自縊，最終遺體被草草安葬。

明代帝陵研究會會長胡漢生提到，明思宗即位時勵精圖治，除掉擅權亂政的太監魏忠賢並調整內閣，但前任皇帝明熹宗卻留下爛攤子，朝堂內黨爭激烈，形成內憂外患的局面，又遇天災引發飢荒，導致李自成、張獻忠等人帶領農民起義。

明思宗雖有心治國，卻缺乏扭轉局勢的能力，個性優柔寡斷，又常做出錯誤決策，導致明朝每況愈下，直到農民起義軍兵臨城下，他與周皇后相約自縊，選擇死在煤山（現今景山），李自成進入皇宮後，下令將皇帝與皇后的屍體裝進棺材，之後與襄城伯李國楨約定妥善處理下葬事宜，且不毀壞明朝各個皇帝的陵墓。

明思宗生前沒有預蓋陵墓，李自成下令將他埋於生前最愛的田貴妃墓中，並讓昌平州官吏負責處理，無奈連年天災加上戰事，財庫根本沒有錢，最終請昌平州各商業舖戶捐錢幫忙，成功募到200多兩銀子，挖開田貴妃的墓後將皇帝與皇后屍體埋進去。

李自成雖然推翻明朝，但不久鎮守三海關的吳三桂引清軍入關，李自成政權很快被擊敗，清軍在攝政王多爾袞率領下進入北京城，他為了攏絡漢人，下令官民為皇帝服喪三日，重新按照皇帝的禮儀安葬並營建陵墓，明思陵在順治年間修建完成，但規模並不大。

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