大陸河南二里頭文化被認為是青銅時代的開端，青銅文明跨越夏、商、周三個朝代，青銅被製作成禮器，先祖還制定出整套禮制，不過流傳3000多年後，青銅器卻逐漸沒落。大陸考古學家許宏提到，青銅冶鑄技術從歐亞大陸地區引進中原，取代原本對玉的崇拜，青銅被用於製作禮器，直到鐵器出現而被替代。

大陸考古學家許宏提到，中原人特別注重祖先崇拜，還有如何處理人際關係，因此將陶製鍋器當作祭祀祖先的禮器，當時歐亞大陸地區已懂得青銅冶鑄技術，但都用於製作飾品、耳環、銅鏡及銅刀等，傳進中原後，先祖就用來製作禮器。

青銅引進中原前，還都是小國部落，先民將玉視為聖物來崇拜，如良渚、陶寺及石峁等古國，直到青銅進入，才出現廣域王權國家，不過夏、商、周三代都把青銅用於精神信仰，而生產工具仍是石器、骨器或蚌器，使生產力沒有顯著提升。

直到鐵器出現與廣泛應用，中原地區才出現帝國，例如商周時期以「車戰」方式作戰，也就是以一乘戰車和其附屬的徒步士兵為單位，到了鐵器時期則是騎兵，出現鐵鎧甲、鐵製衣具，可以大規模的毀林造田，或養活大量人口，使得戰爭規模升級，能控管更大規模的人群，逐漸形成社會組織架構，青銅器也就慢慢沒落。