北京故宮舊稱紫禁城，於明代永樂18年（1420年）建成，是世界現存最大、最完整的木質結構的古建築群，也是明清兩朝皇帝居住的地方，不過外界不解，故宮園區明明占地廣大，為何太和殿、中和殿、保和殿周圍卻連一棵樹都沒有？對此，歷史學者點出背後3大關鍵。

歷史學者紀連海指出，北京故宮三大殿之所以不種樹，背後有其考量，首先是廣場上的地磚鋪了15層，這是為了防止刺客打地洞潛入皇宮，一旦種樹勢必會破壞其保全系統，給刺客可乘之機。而且官員們每天早上3、4點就要在午門排隊等待上朝，若是在晝短夜長的冬季，四周昏天暗地，有刺客躲在樹上行刺，後果不堪設想。

其次上朝是很繁瑣的事情，尤其是到了清朝，前殿廣場是站文武百官的地方，上朝前滿漢官員都會齊聚一堂，太監還要在廣場上抽響鞭，因此並不適合種樹。

最後則跟風水有關，五行講究木剋土，皇帝坐的座椅是土字形，如果在廣場上種樹，等於對皇帝不利。還有一說是，北京故宮形狀正好是個「囗」字，一旦種樹則會變成「困」，意為將皇帝困在故宮當中，有「困獸」之意，非常不妥。