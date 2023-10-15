慈禧太后又稱「西太后」，慈安太后又稱「東太后」，兩人都是清代咸豐帝的后妃，也是同治帝的皇太后，然而慈安過世後，有著「東太后」之稱的她卻被葬在西邊的陵寢，有傳聞稱都是慈禧搞的鬼，她認為東邊的陵寢風水比較好，於是霸占了原本屬於慈安的陵寢，將自己安排葬在東邊，不過大陸清代陵寢專家提出3點證據，認為傳聞全是無稽之談。

大陸清代陵寢與后妃研究學者徐廣源指出，網路上謠傳慈安陵原本應該在東邊，但慈禧認為東邊的陵不但修得好，風水也比較好，所以一直想要霸占，而慈禧的霸占手段則有兩種說法，第一種就是利用下棋的方式，跟慈安賭輸贏，三戰兩勝她贏了以後，就把東邊的陵寢挑走了；第二種則說慈禧利用陰謀詭計把慈安害死，之後她垂簾聽政，於是將慈安葬到西邊的陵寢，並把東邊的留給自己。

不過徐廣源表示，這些說法純屬無稽之談，首先，「東太后」和「西太后」的稱呼是根據兩人生前居住的位置決定的，慈禧住在西六宮的長春宮和儲秀宮，慈安則住在東六宮的鐘粹宮，因此該稱呼和陵寢的方位沒有任何關係。

再者，皇后陵是皇帝陵的附屬陵寢，皇帝的陵寢才是主位，皇后則是作為陪葬，誰的地位比較高、比較尊貴，誰就應該葬得離咸豐的定陵比較近，而兩個皇后陵都坐落在定陵的東邊，想要離定陵近，就必定得選靠西的陵寢，因此生前為咸豐皇后的慈安理所當然會被安排葬在靠西的陵寢，只是懿貴妃的慈禧則葬在靠東的陵寢。

最後，不管是根據當時皇帝的諭旨，還是陵墓的樣式雷圖（樣式雷：清代負責主持皇家建築設計的雷氏建築世家），都明確規定慈安陵要建在西邊的普祥峪（音同玉），慈禧陵要建在東邊普陀峪。因此從以上三點可以看出，東太后葬在西邊、西太后葬在東邊，是非常合情合理、符合當時喪葬制度的事情，並非網路謠傳慈禧搶奪、霸占慈安陵。