紫禁城又稱北京故宮，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，網路上流傳許多關於紫禁城的傳說，比如宮殿屋頂不但不落鳥也不生草，然而根據大陸央視紀錄片介紹，這些確實都只是謠言，清代內務府的紀錄中就明確寫道，每年春秋兩季會派人「上瓦除草」，甚至不同的宮頂會長出特定的植物，比如乾隆退休後的居所「皇極宮」就是地黃生長的沃土。

根據大陸央視紀錄片《我在故宮600年》介紹，紫禁城建成至今已經過了600多年，除了牢固的地基以外，傳統的木構建築想要抵禦上百年的風霜雨雪，自然少不了瓦片的「守護」。紫禁城內各座宮殿的屋頂皆由「琉璃瓦」層疊鋪成，雖然能夠防水、防火，卻也有惱人的問題需要解決。

網路上謠傳紫禁城的屋頂不落鳥、不生草，這些傳說為紫禁城增添許多奇異的色彩，然而一切都只是傳說而非真實，其實紫禁城屋頂真正不生草的原因是，草才剛長出來沒多久，就被工作人員拔走了。

在清代內務府的紀錄中，每年到了春季和秋季，紫禁城都要組織專人「飛簷走壁」，驅除瓦面的天敵「雜草」，草木種子隨風飄揚或隨著鳥類的糞便從天而降，一旦在瓦縫落地生根，就可能摧毀整座宮殿的防水系統。

不過有趣的事，不同的宮頂上常常會生長出特定品種的草木，比如乾隆帝仿造太和殿外形打造退休後的居所「皇極殿」，宮頂上就會長出「地黃」，可能連乾隆本人也不知道，這麼祥瑞的屋頂上竟一直是地黃生長的沃土。