東漢到唐代時存在世代為官的「名門貴族」，唐代極富盛名的「五姓七家」雖然政治影響力已大不如前，但仍深受天下人崇尚，他們也充滿傲氣，婚姻大事通常只在幾大家族內相互通婚，武則天對於這種現象十分不滿，於是下達「禁婚令」，阻止通婚，未料反而引起一股「突襲結婚」的浪潮，貴族急忙讓子女成親，連聘金都不收了。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐代社會出現一個很有趣的現象，原先東漢末年到魏晉南北朝時期著名的大家族，雖然在政治上已經沒落、不具有影響力，但憑藉幾百年累積下來的社會名望，在婚嫁的領域內仍是搶手的對象，而當時天下最崇尚的為「五姓七家」，包含博陵崔氏、清河崔氏、趙郡李氏、隴西李氏、滎（音同營）陽鄭氏、太原王氏、范陽盧氏。

于賡哲表示，這「五姓七家」非常高傲，婚姻大事多半只在這些家族之間通婚解決，雖然外人也能來求婚，但他們的眼光十分挑剔，唐代建國後，曾有宰相向「五姓七家」求婚，結果也不一定成功。唐太宗對此相當不滿，命人編撰《氏族志》，試圖將氏族門第重新洗牌，卻還是沒能把這種社會風氣連根拔除。

後來武則天也看不慣「五姓七家」，因此下達「禁婚令」，禁止這七個家族之間互相通婚，沒想到卻掀起一股「突襲結婚」的浪潮，「五姓七家」趕緊在禁婚令實施前讓尚未成家的子女成親，連聘金也不收了。而這七大家族的旁門遠支，還將「禁婚令」視作炫耀的資本，因此于賡哲認為，武則天打壓名門貴族的做法也只是治標不治本。