古代皇帝位高權重，是象徵整個國家的「九五之尊」，不但能享受高級的待遇，在明清時期甚至還有一條獨屬於他的路。大陸北京故宮博物院原副院長李文儒指出，北京故宮又稱紫禁城，正門「午門」共有5個門洞，正中間的正對著「中軸線」，是只有皇帝能走的「御道」，然而在特殊日子與情況下，還有4種人一生可以走一次。

李文儒指出，午門是紫禁城的正門，建於明朝永樂十八年（1420年），主要有3個門洞，再加上左右兩側平時不會打開的掖門，共有5個門洞，而正中間的門洞正對著紫禁城的「中軸線」，這條中軸線也就是皇帝的「御道」，在明清兩朝500多年的時間裡，都只有皇帝能夠在上面行走，是他專享的道路。

不過凡事皆有例外，在特殊的日子、情況下，還有4種人可以走上御道，享受一生只有一次的「皇家體驗」。第一種人就是皇后，在皇帝大婚之日，皇后會坐在花轎上從午門正中間的門洞進入、踏上御道；剩下的三種人則是通過殿試的狀元、榜眼和探花，也就是成績前三名的人，在殿試當天，參加的考生進入紫禁城時還不能走上御道，等到殿試結束、成績出爐，皇帝才會特賜狀元、榜眼和探花可以從午門正中間的門洞走出去。