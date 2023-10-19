經常看古裝劇的人，對於「捕快」這職業肯定不陌生，不過事實上，在古代要從事這行業不僅門檻低，社會地位也不高，官方為了避免「有辱斯文」，甚至嚴格規定捕快其子孫三代不能參加科舉考試。

根據《搜狐網》報導，古代捕快的門檻低，以宋代為例，捕快被視為「吏役」，是地位最低的一種，不具有公務員的身分，最多只算是公部門的「臨時工」。正因為如此，無論是農民或是地痞無賴，只要反應快、手腳俐落都能勝任捕快一職。

此外，古代官方為了避免「有辱斯文」，嚴格規定捕快的後代不能參加科舉考試，即便他們脫離捕快行業，子孫也必須在三代以後才有參加科舉的資格。不僅如此，捕快工資低，每年的伙食補貼不超過10兩銀子，養家餬口都難。

另外，捕快偵破任務的時間也有嚴格限制，普通案件須在5日內偵破，重大命案則須3日偵破，否則將遭到責打。所以迫於壓力，敲詐勒索便成為了捕快界的風氣，經常設置各種名目撈油水，甚至與州縣官吏同流合污，或製造冤案，對老百姓斂財、任意拘捕。宋代沈括就曾在《夢溪筆談》裡提到，「天下吏人，素無常祿，唯以受賕（ㄑ｜ㄡˊ，賄賂）為生，往往致富者。」