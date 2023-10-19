大陸河南登封一名農民至嵩山採集草藥時，在某處石縫中發現純金簡片，隨後交給考古單位研究，驚覺是大周皇帝「武則天」的金簡，當時她派道士向諸神投簡求除罪消災，由於與武則天有關的文物非常少，因此這片金簡相當珍貴。

大陸節目《中國國寶大會》介紹，1982年河南登封一名農民至嵩山峻極峯採草藥，偶然在石縫中發現一片長方形金簡，長36.2公分、寬8公分，厚不到0.1公分，上面鐫刻「大周國主武曌」字樣，消息曝光後，許多人花高價購買，但他選擇交給政府處理。

考古人員研究發現，金簡上鐫刻雙鈎楷書銘文共63字，得知公元700年4月，77歲武則天遊歷嵩山，並派遣道士胡超向諸神投簡，以求消災除罪。大陸河南博物院館員武瑋表示，金簡內容反映出武則天晚年由佛轉道、祈求長生的心理變化。

大陸北京大學考古文博學院教授齊東方提到，武則天當年為了奪取天下，大殺李唐宗室，晚年可能良心發現，於是派出道士向神投簡贖罪，另一方面也是為了祭祖，並獲上天的庇佑，希望死後可以成仙，而這片金簡非常珍貴，因為與武則天直接相關的文物極少。