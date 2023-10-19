隨著歷史更迭，有不少古董文物大量散落在民間，瀋陽故宮博物院就收藏了一塊看起來不起眼的藏品，乍看像是廢鐵，但其實是清太祖努爾哈赤時期的軍事警報器，過去專家苦尋數十年，沒想到卻被掛在小學門口當作上課鈴使用。

根據《網易》報導，瀋陽故宮博物院典藏的清宮兵器類型眾多，包括清代帝王御用的弓箭、馬鞍、馬鞭、甲冑等，然而展品中有一件鐵鑄雲板看似不起眼，卻是鎮館寶物之一，廣泛用於軍事方面，和古代的狼煙作用類似，每當有外敵入侵，會有專門的士兵負責敲響這塊鐵片，屆時會發出巨大響聲，具有示警作用，也可用於宮廷的內部傳訊。

事實上，鐵片作為「警報器」在宋太祖趙匡胤時期就有了，不過到了努爾哈赤的時候，鐵片是用生鐵做成的，不僅聲音更響，也傳得更廣。然而因為生鐵容易鏽蝕，所以歷史上保存下來的極少，尤其是清太祖努爾哈赤時期的雲板，始終停留在史書上，多位考古專家尋覓多年始終毫無音訊。

直到1995年，瀋陽故宮一位工作人員下鄉，在遼寧海城農村偶然聽到一陣清脆悠揚的聲音，打聽後才知道聲音來自附近的小學，是學生們上下課的鈴聲。由於聲音不像古鐘渾厚，也不同於電鈴聲響亮，所以工作人員決定前往一探究竟。

只見這塊鐵板兩邊向上卷起，猶如雲朵造型，鐵板上的紋路考究，正中還刻了文字，鑄有「大金天命癸亥年鑄牛莊城」的字樣。事後經鑑定，證明了這塊鐵片正是考古團隊苦尋30多年的努爾哈赤時期所鑄造的雲板之一，當時努爾哈赤進入遼東後意識到雲板在戰爭中的重要性，於是在重修牛庄城後，便在此鑄造了一批金屬雲板，如今這塊金屬雲板被收藏在瀋陽故宮博物院，並被評定為國家一級文物。