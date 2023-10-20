大陸陝西西安是歷史上建都最多的城市，因此經常能挖到古墓群。一名住在西安的民眾近日分享自家的環境照，表示他家樓下挖到某朝的古墓，從窗戶往外看就能一覽挖掘現場，畫面曝光後，不少網友笑翻表示「貨真價實的墓景房」。

根據《看看新聞》報導，陝西西安一處社區先前發現古墓群，考古人員到場進行研究，附近一名住戶從樓上就能看到考古過程，並分享挖掘現場，只見出土好幾座墓葬坑，裡面還埋有一具具骨骸，一秒變成「墓景房」，住戶也覺得不可思議。

不少網友笑翻表示「樓下住戶比樓上還多啊」、「與先人當鄰居」、「若是換到其他城市，會覺得晦氣，但是在西安就有種風水寶地的感覺」、「老屋主被挖出來了」、「你們是屋主，人家是地主」、「俯視的是現代，仰視的是古代，穿越世紀的對視」。

從西元前11世紀開始，先後有13個王朝在西安建都，而目前西安市發掘的古墓，多為秦漢時期的墓葬，另外還有統計顯示，光是2020年，陝西平均每天就發現10座古墓，不久前西安咸陽國際機場三期擴建工程進行工地勘探時，才發現3500多座古墓葬。