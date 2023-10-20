在火藥還沒發明之前的冷兵器時代，大多以刀劍等武器交手搏鬥，其中有些兵器都會裝有鐵環，舞動時還會鈴鈴作響，難道是為了好看、吸引人注目？事實上背後用途大有玄機。

根據《搜狐網》報導，在古裝劇上經常看見的「大環刀」，跟一般刀劍的不同之處在於刀背上裝了許多鐵環，並根據數量細分為三環刀、七環刀、九環刀等。一般認為，刀背上的鐵環越多，持刀者就越危險，尤其是看到手持九環刀者，絕對不要輕易招惹。

至於古人為何要在刀背上裝鐵環，其實背後有兩大作用，首先是「壯大聲勢」，當古人舞劍時，刀背上的鐵環就會在打鬥過程中發出響亮的聲響，除了美觀之外，還能給敵人下馬威；尤其是在頻頻發出攻勢時，不絕於耳的聲響難免會令敵人覺得心浮氣躁，容易露出破綻。

其次是「提高殺傷力」，當刀豎起時，各個鐵環下垂，此時刀的重心會向手的方向偏移，有助於更好把握住兵器。一旦出手劈砍，鐵環則會隨著慣性的作用，向前甩出，使得刀的重心朝向刀頭的方向偏移，以增加劈砍的殺傷力。