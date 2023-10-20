美國一名女大生某天回到老家，發現爸媽竟發展多角戀關係，兩人勾搭上另外一對夫妻，當下她非常詫異，趕緊離開返回學校宿舍，將這件事分享至抖音（TikTok），影片累積160萬觀看次數，引發網友熱議。

@gooninandbaiting ready to head on back to my dorm room !!!!!!! ♬ Handsome And Wealthy - Migos

一名女大生@gooninandbaiting某日從學校返回老家，並未提前告知父母，未料到家後卻發現，爸媽正在與另一對陌生夫妻發展「多角戀關係」，她被嚇得趕緊離開並回學校宿舍，事後將此事分享於抖音，但並未具體說明究竟目睹到什麼畫面。

許多網友對她的震驚表示同情，還有人分享類似經歷，「我也遇過，從國外留學回家後，才得知父母分居了，瞬間不知道該去哪」、「有次我休假回來，發現老爸娶了一個我不認識的女人」、「我曾經到一名女性朋友家玩，她就介紹自己的父母生活浪蕩，經常帶陌生人回家睡」。

原PO事後補充，她的父母很早就離婚了，與另一對夫妻勾搭的其實她的父親與繼母，爸爸已經歷過三段婚姻，一開始她難以接受，但如今已被訓練到可以坦然面對，即使看到很瘋狂的事情，回到學校依舊能冷靜下來，最近還開著她爸媽的車到處兜風，身心靈都很健康。