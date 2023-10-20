隨著歷史更迭，前朝舊部隊多半會被新王朝吸收，不過清朝滅亡近30年後，有一支八旗軍才被裁撤，徹底消失在歷史舞台上，背後原因讓人震驚。

根據《搜狐網》報導，清朝的滅亡，象徵古代封建制度徹底瓦解，當時北洋政府下令裁撤全國滿州、蒙古八旗軍隊，包括清朝駐紮在各地的駐防軍，除了西安和荊州有抵抗之外，其餘紛紛繳械並就地解散，離開駐紮300年之久的兵營。

不過由於邊境勢力，包括俄國及外蒙古虎視眈眈，但當地可用的兵力卻嚴重不足，所以新疆督軍楊增新便緊急上報，要求保留駐紮在伊犁的錫伯八旗軍，於是這支戰鬥力強大的八旗部隊就此保留下來。

事實上，新疆錫伯族在魏晉南北朝時就被記錄在史冊，唐朝時期逐漸壯大，金朝將錫伯部族青壯年編入軍隊，因為驍勇善戰而被稱為「硬軍」。後來明朝時，錫伯部族又被蒙古族科爾沁統治，萬曆21年（西元1593年），科爾沁聯合錫伯、葉赫、哈達、烏喇、輝發、卦爾察、朱舍裡、訥殷八部，對抗努爾哈赤，史稱「九部之戰」。戰敗之後，錫伯被迫投降，並被編入八旗。

乾隆29年（西元1764年），清朝平息了新疆準噶爾之亂，從盛京、遼陽、開原等地抽調上千錫伯官兵，連同眷屬，自瀋陽出發，沿蒙古高原行走一年多，到達新疆伊犁，組成錫伯營，成為「伊犁四營」之一，從此錫伯族遠離故土，駐紮在新疆。

楊增新保留錫伯八旗軍之舉，相當有先見之明，8年後白俄少將阿連闊夫率1萬精兵進犯伊犁，楊增新慌忙調兵防衛，堅守到塔城援軍到來，雖說傷亡慘重，但仍立下汗馬功勞，直到西元1938年，錫伯八旗軍才完成歷史使命，被裁撤時距離清朝滅亡已近30年。