大陸浙江一名男子近日到河裡游泳，沒想到遇到一條水蛇，他瞬間被嚇傻卻並未馬上游開，而是把蛇抓起來甩，附近民眾發現後，拍下這一幕離奇畫面，影片分享至網路引熱論，不過男子行為相當不妥，在野外遇到蛇時，千萬別觸碰或主動挑釁，安靜離開即可。

根據《都市頻道》報導，浙江湖州一名男子在河裡游泳時，發現身邊竟出現一條蛇，嚇得抓起來朝水面亂甩，甩了約數十次才將蛇拋入水中，過程全被路過民眾拍下，拍攝者提到，「當時我在岸上，看到有人在水裡拿著一條東西，仔細一看居然是蛇。蛇最後可能被甩暈了，一動也不動。」

不少網友分享遇到水蛇的經歷，「我小時候在水庫游泳時，一條蛇朝我臉游過來，我嚇得一把抓住，但又擔心牠轉過頭咬我，所以就抓著牠的尾巴狂甩，不久蛇就吐出牠剛吞下的魚」、「兒時在池塘邊洗衣服時，有一條蛇朝我游來，我就用棒子砸暈牠，之後還抓著蛇找媽媽哭，當時真是魯莽」。

若在野外或水中遇到蛇時，第一時間別驚慌，也不要靠近或觸碰對方，其實大多蛇類生性害羞，不太會主動攻擊，民眾只需待在原地，更不要做出攻擊性動作，等蛇開始移動後再朝反方向離開，萬一不幸被咬傷，先記下蛇的品種，再用清水清洗傷口，送醫過程中謹記患肢勿抬高，也不要用嘴吸或切開傷口。