古代封建社會，帝王要想擴張國家版圖，勢必得發動戰爭掠取資源，古裝劇中也經常看見士兵們在頭盔插上羽毛，上陣殺敵，不過外界不解，頭盔上的羽毛究竟有何用處？事實上，除了區分敵我之外，還有2大作用。

根據《網易》報導，古代將士們上陣殺敵，為了減輕傷亡，護身的頭盔、鎧甲必不可少，不過外界好奇，為何頭盔還另外插著羽毛，難道是為了好看嗎？事實上背後有其妙用。

首先羽毛是顯眼的標誌物，尤其是兩軍將士對戰時經常混在一起，難以分清敵我，而此時將士頭上的羽毛就起到了關鍵作用，能迅速分辨是敵是友，確保不會錯殺自己陣營的士兵。

其次是將士們打仗時，一般都會帶頭往前衝，然而後方軍隊往往看不清，一旦在頭盔插上羽毛，就容易看清楚軍隊前進的方向。再者，想打勝仗需要考慮天時地利人和，其中風向就是極為關鍵的因素，頭盔上戴著羽毛就如同是風向標，可以迅速掌握風向。