古代封建社會，皇帝繁衍子嗣是維持王朝穩定的關鍵之一，以清代為例，為了充實皇帝後宮，每3年會選一次秀女，不過嬪妃數量有限，並非每位女子都能被皇帝看上，那些沒被挑中的秀女則多半被王公貴族鎖定，最終與門當戶對的家庭結親。

根據《搜狐網》報導，清朝選秀制度從順治皇帝開始，每3年選拔一次，不過選秀範圍僅限於八旗之內，這是為了保持皇室血統的高貴性，年齡介於13至17歲；漢人女子則沒有資格參與選秀。被選中的秀女有機會成為皇帝的妃子，或是被賜給皇室子孫作為福晉；換句話說，八旗女子沒參加選秀之前，是不能任意許配給別人的。

在第一輪選拔時，有些貴族為了自身利益會賄賂負責人，將他們看上的女子放出秀女名單。接著經過一系列選拔後，最終被選中的秀女大多能入宮為妃，至於其他落選的秀女並不會乏人問津，反而是成為王公貴族和朝中大臣的「心頭好」，畢竟這些秀女雖然容貌略遜一籌，沒被皇帝看上，但家族的政治實力依舊頗具優勢。

待這群人挑完後，漢族官員也同樣蓄勢待發，將剩餘的落選秀女一網打盡，透過層層挑選，這些待嫁秀女的婚事大致底定，只等著與門當戶對的官員結親。而對於這些秀女來說，雖然失去飛上枝頭當鳳凰的機會，但成為王公貴族或是朝臣的妻妾也是一種榮耀。