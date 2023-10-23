Woman returns from vacation to find Atlanta home demolished https://t.co/FGxMfiAOPS — The Associated Press (@AP) October 21, 2023

美國喬治亞州一名婦人上個月度假回來，沒想到卻發現住家變成廢墟，原來是拆除工人搞錯地址，誤拆了她的家，卻連一句道歉都沒有，讓她當場氣炸了。

綜合外媒報導，家住喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的蘇珊（Susan Hodgson）上個月外出度假時，突然接到鄰居電話，「妳請人來拆房子嗎？」她否認後急忙請家人到現場了解狀況，熱心的鄰居也上前與拆屋工人交涉，但對方態度十分惡劣，喝斥鄰居少管閒事。

蘇珊指出，當家人趕到現場時，詢問拆屋工人是否有政府核發的施工許可，工頭一查才說「哦，弄錯地址了！」便收拾工具離去，但她住了15年的房子已經被拆成廢墟。蘇珊憤恨表示，拆屋公司直到現在還沒給出交代，「我氣炸了，我輾轉難眠，一直自問這是開玩笑的吧​？我太震驚了！怎麼會有人跑來把別人的屋子搞得亂七八糟，然後就拍拍屁股走人，甚至不來向我說聲對不起？」

蘇珊後續已向警方報案，並與律師進行討論，至於被指控的拆屋公司則表示正在調查此事，會設法找出解決之道。