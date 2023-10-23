古代封建社會，青樓女子出身低賤，只能周旋在嫖客之間，期盼他們能出錢替自己贖身，不過當時明明沒有監視器，難道這些青樓女子沒想過要偷偷逃跑嗎？事實上背後有3大暗黑原因，讓她們不得不低頭。

根據《搜狐網》報導，古代青樓女子因為各種不得已的苦衷，最終只能淪為他人玩物，之所以不敢逃跑，主要有3大原因，首先是青樓管得很嚴，除了有保鑣嚴格看管，老鴇也暗中派出不少眼線監視，畢竟這些女子都是老鴇花重金買下，只要有人企圖逃跑，下場會十分悽慘，包括不讓她們吃飯、動用私刑、命令她們做苦役，或是轉賣給他人。

其次是受到戶籍制度影響，老鴇手裡掌握著每位女子的賣身契，意味著她們的人身自由全然被青樓把控，就算私自逃跑，老鴇也有權利將其追回。

最後青樓女子就算成功逃脫，也會因為身分低賤，遭到輕視和不平等的待遇，無法過上正常女人的生活，尤其是古代社會人口流動不高，地方上若是有生面孔，勢必格外引人注意，因此逃跑對於這些青樓女子而言，只是讓自己生活充滿了更多不安。