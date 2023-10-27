古代封建社會，帝王要想擴張國家版圖，勢必得發動戰爭掠取資源，而在火藥還沒發明之前的冷兵器時代，大多以刀槍、弓箭等武器交手搏鬥，除此之外還有一項駭人的「生化武器」經常運用在戰場上，那就是糞便，不僅殺傷力大，還能散播瘟疫。

根據《新浪網》報導，古代打仗處理糞便相當講究，處理得好能守城殺敵，若是使用不當可能全軍覆沒，畢竟數十萬士兵若是隨意大小便，極可能暴露軍隊位置，尤其是糞便中含有大量細菌，一旦招來蒼蠅，加上天氣炎熱，處理不當恐引發瘟疫。

不過即便如此，礙於古代生產力低下，糞便依然經常運用在戰場上，尤其是作為儲備武器有極大妙用，以守城方而言，將蒐集來的糞便加熱後，就能從城牆上往敵人身上潑，阻止對方攻城；此外，士兵射箭前會先將箭往糞便插一下後再射向敵人，對方一般非死即傷，甚至因為箭頭上沾有糞便細菌，導致傷口感染而亡，有效削減敵軍戰力。

除了作為武器使用，糞便也被當作糧食儲備，畢竟古代在彈盡糧絕的艱難時刻，人吃人是常有的事，更何況是吃糞便，並不足為奇。