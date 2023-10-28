大陸考古學家在仰韶文化「半坡遺址」發現繪人面魚的陶盆，屬於新石器時代，擁有6000多年歷史，但它竟不是拿來盛裝食物，真實用途是小孩子的葬具，陝西歷史博物館研究員龐雅妮提到，陶盆內畫有許多條魚，可能與乞求生命重生有關。

據大陸節目《仰韶故事》介紹，陝西西安發現仰韶文化「半坡遺址」，出土器物有石器、骨器、陶器、蚌器等，彩陶是當時古人生活中最常見的用具，紋飾也都非常多樣，有寬帶紋、網紋、花瓣紋、魚紋和幾何圖形紋等，體現出仰韶先民對美的追求。

而陶器的造型非常多種，也都對應不同的使用功能，考古人員發現「人面魚紋彩陶盆」，陶碗內畫有許多條人臉魚，看起來像是用於盛裝食物，但它其實屬於仰韶文化的「孩童葬具」，裡面裝有兒童的骨骸，且須與另一個「尖底甕」做搭配，尖底甕高約1公尺，底部呈現尖形。

陝西歷史博物館研究員龐雅妮提到，人面魚紋彩陶盆是孩童甕棺葬具的一部分，一般使用陶製的罐子，還有繪有人面魚紋的盆，陶盆作為蓋子覆於甕上，而魚是生命力旺盛的動物，古人應該是希望藉助魚的幫助，讓夭折的孩子能游過死亡之水得到重生，而甕棺底部或蓋上都被打上小洞，被認為是供孩子靈魂出入的通道。