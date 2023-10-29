紫禁城又稱北京故宮，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，不少人為了一窺皇室生活的痕跡而前往故宮參觀，不過仔細觀察會發現，乾清宮、坤寧宮等內廷宮殿的匾額上都是滿、漢文並排，但太和殿、午門等外朝建築卻沒有滿文，根據大陸央視紀錄片《故宮100》指出，背後原因竟與「中華帝國元首」袁世凱有關。

太和殿是紫禁城外朝三大殿中最南面的宮殿，也是紫禁城內規模最大、屋頂最高的殿宇，作為明清兩朝北京城內最高的建築，有著「中華第一殿」的稱呼，皇帝登基、冊立皇后等大典都會在這裡舉行，因此太和殿也被視為皇權的象徵。

央視紀錄片《故宮100》介紹，2005年北京故宮博物院修繕太和殿時，發現木牌匾額上依稀有滿文的痕跡，揭開了背後的故事。1644年滿族皇帝成為紫禁城的新主人，面對剛統一的國家，統治者最迫切的希望就是「和」，於是隔年三大殿重修完成，被重新命名為「太和殿」、「中和殿」、「保和殿」，同時紫禁城所有宮殿的匾額也都改為滿、漢兩種文字並排撰寫。

1915年袁世凱復辟帝制引發民怨，因此他的親信王景泰建議，將宮門匾額上的滿文去除，以表明反清立場，沒有要復辟清代，袁世凱聽從王景泰的建議，立即下旨執行，但又怕遭到滿清遺老、遺少抵制，所以只除掉了外朝匾額上的滿文，內廷宮殿的皆還留著，然而反對、譴責袁世凱的呼聲並未減小，最終他只稱帝83天就夢碎。