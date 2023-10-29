明光宗朱常洛的寢陵「慶陵」位於北京天壽山，在民間又稱作「景泰洼（音同規）」，因為這裡其實曾是景泰帝（明代宗）朱祁鈺的寢陵建造地，為何他沒有安葬於此，反而在百年之後遭人「鳩佔鵲巢」？原因和土木堡之變、奪門之變這兩件明代重大事件有關。

根據《北京晚報》報導，朱祁鈺的哥哥為明英宗朱祁鎮，土木堡之變後，朱祁鎮遭瓦剌（音同拉）俘虜，朱祁鈺只能臨危受命，在眾臣的推舉下登上皇位，改年號為景泰，後來朱祁鎮雖然被瓦剌釋放，但朱祁鈺擔心他復辟，只能將他軟禁在宮中，並且命令錦衣衛嚴加看管。

景泰七年（西元1456年）二月，皇后杭氏病故，朱祁鈺命欽天監在天壽山挑選吉地，作為自己未來的陵園，六月底建好地下玄宮和明樓後，安葬了皇后杭氏。未料隔年正月，朱祁鎮趁朱祁鈺生重病之時發動奪門之變，朱祁鎮順利復辟，朱祁鈺則被廢為郕（音同成）王，過沒多久便去世，朱祁鎮下令以親王之禮將朱祁鈺葬於京西金山口。

至於朱祁鈺原本蓋到一半的寢陵，朱祁鎮也下令拆除已建好的明樓和地宮，並將杭氏移至京西金山口，從此這塊地成為一片廢墟，拆除後地宮的位置變成一塊坑洼地，再加上朱祁鈺的年號為景泰，因此這裡又被人們稱作「景泰洼」。

萬曆四十八年（西元1620年）明神宗駕崩，其子朱常洛繼位，然而才坐上皇位不到一個月，朱常洛就暴病而亡，並由長子朱由校繼位，是為明熹宗，他當上皇地的第一件事就是替父親選陵址，大臣在天壽山陵區看來看去，還是覺得景德洼這塊地比較好，於是在相同的地方建造了朱常洛的寢陵「慶陵」。