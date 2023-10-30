在火藥還沒發明的冷兵器時代，大多以刀槍、弓箭等武器交手搏鬥，攻城戰除了拚兵力，還要比計謀，以進攻方而言，圍城的時候並非一味乾等，而是採取各種攻擊，例如挖地道、火攻等，其中有一招很缺德，那就是利用投石車向城內投擲屍體，一旦爆發瘟疫就能事半功倍。

根據陸網報導，古代為了防止外敵入侵，會在城池四周建起城牆，屆時守城士兵就能居高臨下發起反擊，因此若是進攻方沒有優勢的兵力，多半討不到好處。為了更有效的攻擊城池，古代軍事家和工匠發明不少強大的攻城設備，例如雲梯、衝車、投石車等，對守城方形成很大的壓力。

此外，攻城方會依據對手的城池規模和地理位置，發起相應攻勢，像是地勢較低的沿江地區，就會採取水攻，畢竟古代城墻多為夯土，只要引江河裡的水浸泡幾天，原本固若金湯的城牆就會變成容易攻破的稀泥。若是平原地區或是城牆較高，最好的方式是圍城，一旦守城方儲備的糧食吃光，就能不攻自破。

不過作為進攻方，圍城的時候並非一味乾等，而是會採取挖地洞、火攻或派間諜滲入等方式發起攻擊，其中最缺德但效果最好的一招就是利用投石車向城內投擲屍體，屆時敵方若沒有妥善掩埋，時間一久勢必會腐爛並爆發瘟疫，尤其是在高溫炎熱的催化下，疫情的進程十分快速，猶如生化武器般一發不可收拾。明朝開國皇帝朱元璋早年起義時，攻打對手張士誠就是採用這招，雖然對方率部拚死抵抗，但還是逃不過城破人亡的命運。