紫禁城為明清兩朝的皇宮，不但是皇帝生活、辦公的地方，也象徵著皇權，是國家最重要的政治中心，安全保障自然不能輕忽，尤其當有敵軍入侵時，更需要有緊急措施或警報系統來應對。大陸《央視》節目指出，紫禁城內有一種兼顧外型和實用性的警報系統，隱身在各個庭園的石欄杆中，名為「石別拉」。

大陸《央視》介紹，紫禁城內有很多石欄杆，欄杆之間的望柱上有蓮瓣造型的柱頭，一般由漢白玉石材製作。望柱可分為柱頭和柱身2個部分，普通的柱頭是一塊實心的石頭，還有一種柱頭上面帶有1到3個不等的「破洞」，內部則呈現豎直中空的狀態，這種柱頭稱為「石別拉」，又稱「石海哨」，最早出現在清朝順治年間。

每當遇到緊急狀況，比如外敵入侵、戰事警報或火災，宮裡的太監或負責內宮護衛的部隊就會拿出牛角，把牛角插入石別拉的洞裡，再用嘴去吹牛角，石柱就會發出「嗚嗚」的巨大聲響，接力傳遍宮中每個角落，達到警報器的效果。因為紫禁城內有很多道門，所以在每一個重要的宮門旁，都會設置至少一個石別拉，以防萬一。

根據史料記載，清朝嘉慶年間，發生天理教入侵紫禁城事件，石別拉就曾派上用場。嘉慶十八年（西元1813年），天理教趁嘉慶帝在熱河舉辦木蘭圍獵時，安排兩路教徒分別從東華門、西華門攻打紫禁城，守衛在協和門的士兵發現後立刻吹響石別拉、啟動警報，宮裡近千名火器營兵趕到，與教徒們展開激戰，最終順利把天理教剿滅。