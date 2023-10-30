很多清宮劇中都描述皇帝常年待在紫禁城，只有盛夏才會帶后妃到圓明園避暑小住，然而在真實歷史中卻是相反的狀況，清朝皇帝身為北方的游牧民族，非常不習慣北京的天氣，於是在附近尋找氣候宜人的地方建造園林，一年大部分時間都在圓明園度過。

大陸圓明園學會學術委員會委員劉陽指出，根據史料記載，清朝皇帝每年正月初五就會從紫禁城搬到圓明園，直到十月初十才離開，有些比較極端的案例，比如雍正帝，除了冬季在紫禁城居住幾十天外，其餘時間都是在圓明園度過的。

圓明園是大多數皇帝辦公、理政、生活的地方，可以說這裡才是雍正到咸豐時期真正的統治中心，並且雍正帝和道光帝在圓明園去世，嘉慶帝和咸豐帝則在此出生，足以體現圓明園在清朝的重要性。

但清朝皇帝為何放著裝潢奢華、占地面積廣大的紫禁城不住？劉陽透露，滿族原來是游牧民族，在尚未進入中原、建立政權以前，主要生活在氣候適宜的東北地區，加上民族居無定所的習性，讓他們在來到北京後難以適應這裡的環境與氣溫，為了更好的辦公和理政，只好在北京周圍尋找氣候宜人的地方，最終選擇在海淀（音同店）建造園林。

而清朝的園林與其他朝代園林的區別，就在於不是用來享樂或遊覽，而是為了換一個辦公環境，因此裡面有許多建築都具備辦公功能。也因為皇帝搬到圓明園，大臣和一些重要的機關部門必須跟著搬來這裡，所以附近還有許多私人園林，方便大臣每天到圓明園上班。