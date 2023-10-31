數千年波瀾壯闊的歷史進程中，王朝更迭是必然的現象，儘管歷代王朝的統治者都希望國祚綿長，但由蒙古族建立的元朝雖然疆域遼闊，國祚卻僅有97年，和其他朝代相比顯得格外短命。事實上，這個曾經橫掃世界，版圖橫跨歐亞大陸的帝國，之所以不到百年間就迅速覆滅，背後暗藏4大原因。

根據陸網報導，元朝國祚不到百年就滅亡，最主要有4大原因，首先是軍隊墮落，蒙古入主中原後就開始驕奢淫逸，完全沒有當初打天下的毅力和魄力，軍紀迅速腐敗，元朝內部政治也十分混亂，導致政局長時間不穩，在短短97年的國祚中就經歷了11位皇帝，若再加上追封者，人數則將近20名。

其次是元朝施行的民族分化政策不利於團結，官方將百姓分為4個等級，分別為蒙古人、色目人、漢人和南人，其中漢人指的是淮河以北、原金朝境內的漢族、契丹、女真等；南人則是最後被蒙古人征服的南宋百姓。由於佔據人口比重最多的漢人只能算是下等人，又受到諸多嚴苛的政策約束，被逼急了難免會造反，因此元末時隨著眾多農民起義軍揭竿而起，元朝的統治也逐漸走向消亡。

最重要的是蒙古人只會打天下，不懂治理之道，入主中原後不僅沒有因地制宜制定統治政策，反而按照游牧民族那一套發展牧業，大肆破壞中原的農耕文明，使得經濟發展止步不前，百姓因為生活水平降低而怨聲載道，但執政者卻視而不見，很快便喪失了民心。

除此之外也跟天災頻仍有關，根據《元史》記載，在元順帝統治時期，平均兩年就會出現一次極寒天氣，導致糧食大幅減產，進而引發社會動蕩。儘管朝廷試圖解決天災帶來的影響，可是面對如此不斷反覆的自然災害，依舊束手無策。