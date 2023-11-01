紫禁城又稱北京故宮，是明清兩朝共24位皇帝的皇宮，此外也是遭受雷劈的「重點受災戶」，根據歷史記載，自從紫禁城建成後，經歷超過20次雷擊，有幾次甚至引發火災，損失慘重。大陸北京故宮博物館研究員周乾指出，紫禁城之所以容易被雷劈，主要是因為防雷技術落後、環境較潮濕等原因。

周乾表示，根據史料記載，太和殿兩端的螭吻（螭音同吃，安裝在屋頂兩端的裝飾性雕塑）至少被雷劈過17次，因為古代的生產力較低落，傳統的防雷方法其實作用不大，比如安裝在屋頂兩端的鐵鍊，被當時的人認為能夠防雷，但其實只起到固定作用，對防雷沒有任何用處。另外在紫禁城內較為重要的建築，屋頂上會裝設太平梁、雷公柱，只是試圖以名稱來達到防雷效果，而沒有實際功用。

周乾指出，除了防雷設施沒有用以外，紫禁城古建築容易被雷劈的原因還有三點。第一，紫禁城的地下水豐富，導致該地區較為潮濕，潮濕容易導電，因此紫禁城古建築就成了被雷劈的「重點受災戶」。第二，紫禁城的重要宮殿，比如前朝三大殿「太和殿、中和殿、保和殿」，往往建立在高台之上，四周不是沒有其他建築，就是多為低矮的建築，導致這些高聳凸立的古建築在雷雨天容易遭受被雷劈的危機。

第三則是因為紫禁城位於北京的「雷帶」，也就是雷電穿行的區域，所以有更高的機率面臨打雷閃電的情況。不過周乾也說，目前紫禁城已經加裝許多現代的防雷設施，包含避雷針、避雷網等，遍布在紫禁城內各個區域，讓裡面的古建築能得到真正的防雷保護。