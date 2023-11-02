美國密蘇里州一名女教師才被起底經營成人社群平台被迫離職，不料近日又有同校女老師被學生抓包下海拍片，不過兩人都稱此事是為了賺更多錢，並抨擊教師薪資過低的問題一直沒有改善，「有其他老師已轉向成人網站來增加收入」。

根據《每日郵報》報導，現年31歲的梅根（Megan Gaither）在聖克萊爾高中（St. Clair High School）擔任英文老師和啦啦隊教練，時間長達4年，每年總工資為47500美元（約新台幣154萬元），卻因被學生發現在成人社群平台OnlyFans「兼職」，遭到校方停職調查。

事實上，梅根的同事科佩奇（Brianna Coppage）先前也因與丈夫一起經營OnlyFans而被迫離職，最後選擇將所有時間都投入到色情行業。梅根表示，與科佩奇過去雖在同一所學校任職，直到某次才發現對方擁有OnlyFans帳戶，梅根解釋，轉向拍色情片的原因是「教學不能為一個人提供經濟支持」，並坦言今年5月開始經營OnlyFans後，每月收入高達5000美元（約新台幣16.2萬元），足以償還高額的學貸。

梅根指出，為了隱藏身分，除了使用化名之外也堅持不露臉，沒想到卻因曾出現在科佩奇的其中一支影片裡，而被同校學生發現，並收到一張寫著「我們知道妳的秘密」的紙條，整起事件也因此曝光。梅根無奈表示，雖然仍熱愛教學，但自知教職生涯已經結束，同時也抨擊教師低薪問題一直沒有改善，「還有其他老師已轉向成人網站來增加收入」。