曹操是東漢末年三國鼎立的重要人物之一，同時也是著名的「人妻控」，每次征戰只要取勝就會搶奪他人妻妾，因此身邊女人無數，不料曹操一死，曹丕竟強佔父親的後宮，供自己玩樂，直到曹丕生病，母親卞太后前去探望事情才東窗事發，氣得大罵他豬狗不如。

根據《搜狐網》報導，曹操臨死前還掛念著貌美妻妾，甚至寫下遺詔要善待她們，不料兒子曹丕在他死後竟將其愛妾全部召來供自己玩樂。事實上，曹操會擔心曹丕不是沒有道理的，當年袁紹慘敗後，曹操原想接收袁家美若天仙的兒媳婦甄宓，沒想到卻被曹丕搶先一步，讓他耿耿於懷。

果然，曹操死後，繼位的曹丕立即佔有父親留下來的愛妾，直到某次曹丕生病，母親卞太后前去探望，掀起門簾一看卻赫見曹丕床邊坐著的女子是曹操生前的愛妾，驚愕詢問「這些人何時被召到你房中來的？」想不到曹丕卻說「父親剛死，我就召她們來了！」

對於兒子做出如此有違倫常的事，卻絲毫不覺得羞愧，卞太后質問曹丕為何要這麼做，對方表示覺得這些女子處境堪憐，就將她們召到身邊，一來可以照顧自己，二來又能收留她們。卞太后當場氣炸，痛罵兒子「狗鼠不食汝餘，死故應爾！」（狗和老鼠都不吃你剩下的東西，形容曹丕品行極其卑鄙齷齪）痛批曹丕有違倫常、豬狗不如，就連曹丕死後，也不去弔唁他。