秦始皇陵位於陝西西安的驪山，是全球重大的考古發現之一，更有「世界第八大奇蹟」之稱，據史書記載，當初建造工人多達70萬名以上，數量十分驚人。大陸陝西省考古研究院研究員許衛紅指出，這些工人被《史記》稱為「驪山徒」，但並非同時都在驪山工作，且他們大多身分特殊，是需要用另外的政策規範的人。

許衛紅指出，《史記》中將修建秦始皇陵的人稱為「驪山徒」，並在內容提到「隱宮徒刑者七十餘萬人，乃分作阿房宮，或作麗山。」由此可知，驪山徒是由「隱宮徒刑者」共70多萬人所組成，並且他們不是一下全部湧入驪山，而是作為一個聽從國家調遣的工程隊，同時還承擔了另外一個大型工程「阿房宮」的建設。

除此之外，在秦咸陽城（位於陝西咸陽）的考古中，發現了石鎧甲陪葬坑製作的地點，代表某些陪葬物品不一定全都要在驪山上做，但是製作陪葬品的勞動力，也會一併被計入建造秦始皇陵的人力中，最終才得出70萬人的數據。

至於這70多萬人的身分皆為「隱宮徒刑者」，過去學界認為「隱宮」可能是受了「宮刑」的罪犯，但這側面反映出秦代的犯罪率過高，且這種懲罰制度嚴重影響傳宗接代，如果人口數量不夠，生產力就會不足，統治者自然不樂見這樣的事情發生。

許衛紅表示，因此後來學界普遍認為「隱宮」可能是「隱官」的筆誤，「隱官」是一群身分特殊的人，包含曾有案底的罪犯，或是必須用特殊政策規範的人。而「徒」指的則是服勞役之人，至於「刑」就如同字面，是犯罪後受刑罰的人。