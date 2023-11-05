想要在眾多求職者中脫穎而出，就必須讓公司留下深刻的印象。美國一名執行長近日收到一份特別的履歷，整體的內容都相當正常，列舉了不少專業技能和職涯成就，然而最底下卻備註了求職者的「精子計數」高達8億，讓執行長困惑不已。

just got this resume ??? pic.twitter.com/iVQFScQzoF — Roshan Patel (@roshanpateI) October 30, 2023

根據《每日星報》報導，紐約一間醫療保健公司的執行長帕特爾（Roshan Patel）在社群平台X（舊稱推特）分享一份最近收到的履歷，內容整體來說十分正常，該名求職者列出許多專業技能與職涯成就，包含會說英文、西班牙文、中文等多國語言，還曾在美國《財星》雜誌評選的百大企業上班，並管理11人團隊等。

不過最讓帕特爾印象深刻的是履歷底部的備註，該名求職者提供了較為隱私的健康資訊，像是最大攝氧量、睪固酮數值，最後還寫上「精子計數：8億」，精子計數指的是男性一次射精所產生精子的濃度，根據世界衛生組織的標準，超過每毫升1500萬精子就算是正常。不過帕特爾不明白求職者為何要在履歷公開這些資訊，使用了3個問號強烈表達心中的困惑，「剛剛收到的這份履歷？？？」

許多人看到履歷也和帕特爾一樣困惑，覺得傻眼又好笑，「老天爺啊，請賜給我跟這個男人一樣的自信心吧」、「如果是我會讓他來面試，但單純只是想知道他把這件事寫在履歷上的原因」、「不知道他是來應徵還是來找約會對象的」、「這到底是什麼工作？為什麼會讓他覺得應該把精子計數寫上去？」。