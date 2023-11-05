大陸雲南近日發生一起死亡事故，2名清潔工因重心不穩跌入垃圾池，還來不及起身就被運轉中的機器輾爆身亡。現場民眾表示，2名清潔工被壓得血肉模糊，幾乎「只剩下一灘血水」，警方獲報後抵達現場，認定這起事件屬於工安意外，排除刑案的可能性。

綜合陸媒報導，事件發生在3日上午9時許，2名清潔工在昆明市西山區一間垃圾處理站工作時，由於垃圾量太大，出現堆積情況，於是2人就站上集中池邊緣，試圖將狀況排除，不料卻因重心不穩，雙雙跌進垃圾池內，還來不及逃出就被運轉中的壓縮機器重壓，當場慘死。

附近目擊者表示，「機器從上面壓下來，壓到最下面，人都沒有完整的了，好像只剩一灘血水。」警消獲報後隨即趕抵現場，確認2名死者已無送醫必要，其死狀悽慘讓人不忍直視。

警方調查後已掌握清潔工的身分，並認定該事件屬於工安意外，排除刑案的可能性，至於詳細事故原因，仍待進一步調查釐清。