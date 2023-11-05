有許多物品在最初發明時的用法和現代並不相同，比如風箏原本用來傳遞軍事情報，後來才演變成小朋友最愛的玩具。除此之外，現代幾乎家家必備的熨斗，其實最早是商代商紂王命人發明的酷刑刑具，從漢代之後才普遍出現在老百姓家中，成為家庭主婦的好幫手。

根據《國家人文歷史》報導，古代早就出現熨斗的雛形，《淮南子》中記載「炮烙生乎熱斗。」熨斗最早可追溯至商代末年，原本是商紂王命人發明，用來進行「燒燙行刑」的刑具，後來才逐漸演變成熨燙衣服的工具。而目前最早出土的熨斗實物，歷史可追溯至西元前400年到250年之間，大約是戰國時期。

到了兩漢時期，熨斗出現在貴族的生活中，使用方式是在熨斗盆腹中加入炭火，手抓在上方手柄上，並用盆底熨燙褶皺的衣服，讓它變得平整。魏晉以後熨斗的使用就更加普及，唐代詩人王建曾在《搗衣曲》描寫女子使用熨斗的場景，「沖頭熨斗貼兩頭，與郎裁作迎寒裘」。

直至宋元時期，熨斗的外形開始趨近於現代的船首形，功能也不再侷限於燙衣，還可以用來熨紙、護書、薰香等。除此之外，熨斗還被引申出忠心恭順、平定安定的寓意，《隋書·李渾傳》記載，原北周將領李穆在擁護隋文帝楊堅起兵時，讓兒子李渾帶著熨斗和楊堅見面，以表明願意幫忙安定天下的忠心。