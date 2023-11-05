清朝末代皇帝溥儀自幼被送進宮中，後來成了傀儡皇帝，最後總算洗盡鉛華，做回普通人，但他不凡的一生可說是相當戲劇化。事實上當他被趕出紫禁城時，曾偷偷將一件寶物縫在棉衣裡，26年來從不離身，事後更將其捐獻給國家，如今成了北京故宮的鎮館之寶。

1912年2月12日，隆裕太后以溥儀的名義頒布《清帝退位詔書》，不過根據《清室優待條件》，溥儀等人可以繼續住在紫禁城，直到1924年，軍閥馮玉祥無視條約，強闖紫禁城並驅逐了溥儀及其家屬。當時馮玉祥只給溥儀幾個小時的收拾時間，溥儀也在後來的流亡過程中變賣了無數珍寶，但有一個物件他始終隨身攜帶，即便是被蘇聯俘虜關押的5年期間也從未離身，那就是乾隆皇帝的「田黃三鏈章」。

綜合陸網報導，田黃三鏈章是乾隆下令鑄造的私人印章，由三枚印鑑組成，用料極為講究，左右兩側印章為正方形，分別寫著「乾隆宸翰」、「惟精惟一」；中間印章為橢圓形，刻有「樂天」二字，造型別緻。乾隆之所以將這些東西鐫刻在私人印章上，為的就是表達自己居安思危、順應天命的施政理念。

與其它文物不同，田黃三鏈章寄託著溥儀對先祖的思念，因此無論處境如何艱難，溥儀始終將其縫在衣服內襯裡隨身攜帶，並逃過一次次審查，26年來從不離身。同時它也見證溥儀淪為偽滿州國皇帝後再成為階下囚，最後總算洗盡鉛華，做回普通人的戲劇化人生。

1950年，被遣送回國的溥儀再三思考下，決定忍痛割愛，將田黃三鏈章無償捐贈給國家，成了北京故宮的鎮館之寶。1997年，當局將田黃三鏈章印製成小型郵票，這套印章才逐漸為人所熟知，更被視為清朝的代表物之一，價值不可限量。