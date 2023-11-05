俗話說「民以食為天」，飲食對於老百姓來說，就像天一樣重要，吃飯在古代更是被皇帝每天當成重要的事對待，因此想要吃一餐飯，就必須經過多道繁複的流程。大陸央視紀錄片介紹，清朝皇帝的御膳皆由御膳房打理，每次用膳都得經過4道步驟，傳膳、嚐膳、進膳，最後是收膳，每道菜還必須由太監先試毒、品嚐才能食用。

大陸央視紀錄片《故宮100》介紹，御膳房是專門伺候皇帝吃飯的機構，裡面主要管理事務的大臣都由皇帝欽點，而紫禁城內的御膳房其實有兩處，最大的在景運門外，稱為「外御膳房」，主要負責宴請群臣，很少負責皇帝的日常膳食；另一處則設在養心殿旁，稱為「內御膳房」，這裡才是專門為皇帝做飯的地方。

皇帝吃飯的第一道流程為「傳膳」，會由專人詳細記錄當天用膳的時間、地點和菜名，傳膳之後就是「進膳」，但在這之間還有一道不被記載的流程「嚐膳」，每道菜上桌後，會先由太監用銀牌測試是否有毒，再親口品嚐，確認沒問題後，皇帝才可以開始食用。

不管是日常用膳還是宴請，皇帝的桌上總是冷熱、甜鹹、葷素一應俱全，以此達到膳食平衡，然而每次用膳的菜品眾多，難免會有吃不完的時候，皇帝就會將剩餘或是絲毫未動的菜品賜予大臣，這對大臣來說是無上的光榮。

御膳除了菜品的極致講究外，餐具更是頂級奢華，不但有金、銀、官窯瓷瓦、琺瑯器，還有玉石、瑪瑙、玳瑁、象牙等各種名貴材料製成的碗盤杯碟。待皇帝用膳完畢後，隨著太監的一聲傳令，送菜品上桌時的隊伍又浩浩蕩蕩地返回內御膳房，皇帝的一餐也隨之結束。