印度一名29歲特技演員蘇赫曼迪普（Sukhmandeep Singh），日前在旁遮普邦的博覽會上進行表演時，突然一個踉蹌摔跤，竟被捲入拖拉機輾壓拖行，送醫後宣告不治，駭人影片在網上瘋傳。

綜合印媒報導，這起事件發生在10月28日晚上，特技演員蘇赫曼迪普駕駛他的拖拉機，前往旁遮普邦的一個鄉村博覽會進行表演，從現場觀眾拍下的影片顯示，蘇赫曼迪普先讓拖拉機在無人駕駛的情況下以「翹孤輪」的方式，讓拖拉機僅靠著後輪移動。

待拖拉機旋轉數圈後，蘇赫曼迪普便打算從轉動的前輪躍上拖拉機，不料當他正要往上跳時突然被泥土絆倒，導致身體因為重心不穩而捲入拖拉機內被輾壓拖行，其他人第一時間也難以救援，等拖拉機自行駛離後，蘇赫曼迪普已經受到重創，經緊急送醫仍宣告不治。

對此，當地警方表示，這場鄉村博覽會並沒有經過申請，蘇赫曼迪普的表演也沒有獲得許可，雖然他是專業特技演員，主辦方仍必須負起責任；而博覽會也因這起意外被緊急喊停。