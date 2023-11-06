絲綢之路簡稱「絲路」，是古代中國連接亞洲、非洲和歐洲陸上商業貿易路線，由於路途遙遠，行經路線上設置了不少驛站，大陸甘肅省考古團隊在1990年針對其中一個大型驛站「懸泉置遺址」進行挖掘，發現一處掩埋廢棄物的垃圾場，未料裡面藏了許多珍貴文物，甚至出土了超過1.5萬枚的漢代竹簡。

大陸央視紀錄片《大敦煌》介紹，甘肅省考古文物研究院於1990年開始挖掘懸泉置遺址，這裡是絲綢之路的大型驛站遺址，驛站的院子西牆外是專門用來填埋廢棄物的區域，考古專家們從這個漢代的垃圾堆出土了逾1.5萬枚的漢代竹簡，而整個遺址共出土了3.5萬餘枚漢簡，2.3萬餘枚為字簡。

在出土的竹簡中，《驛置道里簿》上記載了漢代武威、張掖（音同義）、酒泉3郡內的14個地名和里程，這些驛站精確地指出了絲綢之路在河西走廊的行進路線，且類似於懸泉置的驛站在敦煌郡有9個，它們由西到東排在300多公里的沙漠戈壁上。此外，《驛置道里簿》還可以與另一枚出土於內蒙古額齊納旗的竹簡《居延道里簿》銜接互補，勾勒出一條從長安出發到敦煌，絲綢之路東段完整的行進路線。

絲綢之路指的是從漢唐古都長安、洛陽出發，經過甘肅、新疆，抵達中亞、西亞、歐洲，並連結地中海各國的路上通道，因為這條路西運的貨物中以絲綢製品的影響最大，因而得名。而絲綢之路的東段在西漢時期由外交官張騫開闢，東漢時期由將領班超打通，最遠抵達敦煌的玉門關和陽關2個關口。