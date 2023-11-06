現代人常見的避孕方式除了結紮就是使用保險套，不過古代醫學不發達，女子又該如何避孕？事實上除了服用特殊藥物之外，大多都是使用「動物腸衣」，雖然質感粗糙也比較厚，不過外觀與現代的保險套十分接近。

根據《搜狐網》報導，古代封建社會，人力就是生產力，所以除了青樓女子之外，少有人會避孕，其中最普遍的避孕方式是服用特殊湯藥，但藥性一般都是不可逆的，長期下來會徹底喪失生育能力。

另一種避孕方式則是使用「腸衣套子」，顧名思義就是透過動物腸衣達到避孕效果，對女性身體傷害不大，只是因為用的是動物內臟，製作方式較繁瑣，也比不上現代的保險套乾淨衛生。

常見的腸衣套子非「羊腸」莫屬，製作上，首先要準備一條新鮮的羊腸，接著將腸子內的殘留物清洗乾淨，只留下外面一層皮，最後將其曬乾就能派上用場。使用時只須用熱水浸泡，並繫上繩子避免脫落，直到翻雲覆雨結束後，再放入水中清洗，曬乾後又能繼續使用。不過畢竟是動物的腸子製作，無論怎麼清洗還是會有異味，不見得所有人都能接受。

除此之外，「魚鰾」（ㄅㄧㄠˋ）的避孕效果同樣深受古人歡迎，此為魚類的特殊器官，位於胸部中心，內有空氣可以自由漲縮以調節魚體的比重，使魚在水中能上升或下沉。根據《本草綱目》記載，「魚鰾膠稠，入腎補精」，含有豐富的膠原蛋白質、維生素及礦物質等營養成分。

事實上，無論是魚鰾或是動物腸衣，雖說是古人的避孕利器，但對現代人而言卻是餐桌上常見的美食，且烹煮方法多元，可以煮湯、油炸或是紅燒。