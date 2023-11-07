日前一架直升機低空飛過澳洲一處鱷魚農場，未料公鱷魚突然全部站起，朝著空中不斷吼叫，等到直升機離開後，3000多隻鱷魚隨即展開一場「大型交配派對」，詭異的現象讓農場主人看傻眼。專家解釋，鱷魚可能將直升機的聲音誤認成暴雷聲，或同性競爭對手的低吼聲，因而產生「催情」作用。

根據《Live Science》報導，昆士蘭庫拉納鱷魚農場（Koorana Crocodile Farm）飼養了3000多隻鱷魚，日前牠們出現了詭異的「集體交配」現象，農場主人利弗（John Lever）透露，當時有數架運輸直升機從農場空中飛過，其中一架直升機飛得比較低，以便拍攝幾張鱷魚的照片，未料下秒所有公鱷魚都站了起來，對著天空咆哮，等到直升機離開後，就突然展開瘋狂的「大型交配派對」。利弗認為，可能是聲波中的某些東西能讓鱷魚感到興奮，才會造成難以控制的場面。

英國伍爾弗漢普頓大學（University of Wolverhampton）的爬行動物學家奧克（Mark O'Shea）指出，直升機引發鱷魚性慾的原因有2種可能。第一，直升機的聲音在鱷魚聽起來像是下雷雨的聲音，暴雨對許多種類的鱷魚具有催情作用，因為若是在暴雨期間交配，後代就能在天氣好轉時孵化，所以溫暖潮濕的天氣容易引發鱷魚的交配行為，而直升機發出的聲音也可能帶來類似效果，讓鱷魚誤以為暴雨即將來襲。

第二，公鱷魚可能將直升機發出的低頻噪音，錯認成同性競爭對手的低吼聲，這種低頻噪音人耳很難聽到，但在鱷魚之間的交流發揮重要作用，這種低吼聲可能是在求偶、宣示領地主權等，公鱷魚聽到後就會急於交配，想要盡快傳承自己的基因。