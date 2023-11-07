提到古代的帝王陵墓，大多數人第一時間會想到宏偉的秦始皇陵，不但有被譽為「世界第八大奇蹟」的兵馬俑，還出土許多珍貴文物，然而大陸考古學者許宏指出，古代帝王陵並不是一開始就這麼「浮誇」，起初甚至沒有專屬於帝王的獨立墓區，面積也只有20多平方公尺，直到商代晚期才出現面積超過100平方公尺，還帶有大量殉人的超大型王陵。

許宏表示，最古早的社會中，所有人都是平等的，所以墓葬的差異不大，演變到後來才開始出現大型墓葬，可以將其視為帝王陵墓的前身，比如新石器時代晚期（距今約4000多年前）的貴族墓，占地面積約5到20多平方公尺，且陪葬品較為豐富，代表遺址包含浙江杭州的良渚（ㄓㄨˇ）文化，墓中出土大量玉器；山西襄汾（ㄈㄣˊ）的陶寺文化，最大的墓有18平方公尺；山東龍山文化的臨朐（ㄑㄩˊ）西朱封大墓，最大的墓葬面積達27、28平方公尺。

由此可以看出，在距今4000多年前就已經有超出人體範圍、更大規模的墓葬了，這一類早期國家形成期的貴族墓，甚至可能是王族的墓葬，被考古學界認定為「大型墓葬」，但和後來的帝陵對比，這些早期大墓都是長方形的土坑豎穴墓，沒有墓道，且會和其他中小型墓葬並存於同一個墓地，沒有獨立的墓區。

不過自商代晚期，以君王為中心、有獨立王陵區，且墓室面積在30平方公尺以上至100平方公尺以上，帶有2條或4條斜坡墓道，隨葬品非常豐富，還可能葬有殉人，甚至是大規模殉人的超大型墓葬才出現。許宏指出，根據目前的考古發現，古代帝王陵墓應該是從商代晚期才開始變得奢華浮誇。