美國一對父子日前到佛州的自然保護區獵蛇，幸運發現一條長達5.2公尺的緬甸蟒蛇，同時在場的還有其他3名蟒蛇獵人，雖然大家彼此不認識，卻齊心協力，聯手和巨蟒激戰，最終花了至少45分鐘才成功將牠制服。

A 198-pound Burmese python fought five men before it was captured in Florida.



"It was more than a snake, it was a monster," Conservationist Mike Elfenbein told CBS News. https://t.co/RYzAMKkEQz — CBS News (@CBSNews) November 8, 2023

綜合外媒報導，11月4日深夜，美國男子艾爾芬貝因（Mike Elfenbein）和兒子在佛州的大柏樹國家保護區（Big Cypress National Preserve）開車尋找蟒蛇，突然看見一條緬甸蟒蛇在碎石路上爬行，麥克表示他偶爾會狩獵蟒蛇，但從未見過體型這麼巨大的，興奮直呼「牠不只是一條蛇，更是一隻怪物。」

另外3名「蟒蛇獵人」巴柏（Trey Barber）、加夫洛克（Carter Gavlock）和亨特（Holden Hunter）也在同一時間發現這條巨蟒，「因為牠實在太大太長了，整個身體幾乎佈滿整條路，完全不可能錯過牠。」儘管現場5個人除了艾爾芬貝因父子外全是陌生人，但大家瞬間有了共識，就是必須合力抓住這條巨蟒。

艾爾芬貝因憶述，加夫洛克是第一個抓住蛇尾巴的人，接著他又和艾爾芬貝因的兒子一起抓住蛇頭，在場所有人都拚盡全力想制服這個「猛獸」，巨蟒的狀態也很快從原本的逃跑轉變為戰鬥，因為5人都坐在牠的背上，牠就不斷把身體抬離地面，試圖限制他們的行動。

最終雙方扭打了45分鐘以上，5人才終於順利制服巨蟒，艾爾芬貝因隨後打電話給朋友西威（Amy Siewe），對方抵達現場後用螺栓手槍（Bolt Gun）射殺巨蟒，接著將遺體帶回家測量，體長17英尺2英吋（約5.2公尺）、體重198磅（約89.8公斤），南佛羅里達保護協會（Conservancy of Southwest Florida）指出，這條巨蟒是佛羅里達州迄今為止捕捉到的第二重的蟒蛇。