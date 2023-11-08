大陸南京博物院近日舉辦建館90周年特展，精選200件文物展出，其中最引人注目的就是出土於西周墓葬的「幾何印紋硬陶瓿」，又被稱作「西周雞蛋」，因為裡面裝滿了距今2800年的雞蛋，是大陸目前為止發現最早的雞蛋。

根據陸媒報導，「幾何印紋硬陶瓿」在1975年出土於江蘇句容浮山果園的一座西周墓葬，考古人員挖出陶罐時，意外發現裡面竟裝滿了雞蛋，這些雞蛋整體都已經石化，且蛋殼很薄，直徑在3.1公分到4.2公分之間，推測可能是因為長時間放置，導致雞蛋的鈣質流失。經過專家考證，這些雞蛋的歷史距今約有2800年，是大陸目前為止發現最早的雞蛋，且為了保護文物，大部分雞蛋都原封不動地保存在陶罐內，始終保持著出土時的樣貌。

事實上，「西周雞蛋」在2013年就曾展出，當時消息曝光後立刻引發網友熱議，大家紛紛留言，「蛋殼上有土，好像是土造皮蛋，不知道味道如何？」、「這雞蛋應該是生的，醃鹹蛋要封口」，還有人開玩笑地建議考古團隊，可以嘗試提取雞蛋的DNA，來孵出「西周小雞」。

幾年前大陸考古團隊也在江蘇溧陽一座大型西周到春秋時期的土墩墓中發現大量罐裝雞蛋，南京博物院考古研究所所長林留根表示，古人把雞蛋放進墓中的原因，第一是因為雞蛋可以孵出小雞，象徵生生不息、子孫綿延；第二則是墓主生前愛吃雞蛋，因為在古人的觀念中「事死如事生」，生前享受什麼，死後也要享受什麼，所以後人才會將雞蛋當作陪葬品。