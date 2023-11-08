唐玄宗娶了兒媳婦楊玉環，之後封她為楊貴妃，兩人感情非常好，無奈發生馬嵬驛兵變，楊貴妃最終慘被賜死。大陸上海開放大學公共管理學院副院長伊曉婷提到，唐玄宗痛恨女政治家，所以一直不願再立后，假若楊貴妃當時是皇后了，有機會逃過一死。

大陸上海開放大學公共管理學院副院長伊曉婷表示，馬嵬驛兵變又稱馬嵬坡之變，發生於唐代天寶十五年，安史之亂爆發，唐玄宗逃至馬嵬驛，隨行將士處死宰相楊國忠，並強迫楊玉環自盡，唐玄宗迫於情勢危急，賜死楊玉環於佛堂前的梨樹下。

馬嵬驛兵變幕後主使者其實是太子李亨，影響唐玄宗的威權，他之後下詔書稱唐玄宗為太上皇，李亨45歲才成為大唐皇帝，當時楊玉環若是皇后，很有可能保住性命，因為政變若針對皇后，政權走向會更迭至旁系，李亨為了接替權力合法性，會選擇放過皇后。

伊曉婷提到，楊貴妃與唐玄宗相處模式像現代夫妻，例如天寶五年七月，楊貴妃得罪唐玄宗而被遣歸回娘家，以古代法律來說，此舉意味休妻，未料唐玄宗才過半天就開始想念楊貴妃，不久就將人接回來，楊貴妃馬上伏地謝罪，兩人都努力去修補關係。

伊曉婷提到，唐玄宗非常痛恨女政治家，他的王皇后就是有意干政，所以被廢除，皇后之位再也沒有人，假若楊貴妃稍有心機，應該會爭取后位保障日後生活，或是結交太子擁護勢力，但她卻比較戀愛腦，只在乎享受愛情生活，最終因政變而被賜死。