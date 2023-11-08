近日一段影片在網路上流傳，當時一隻水牛遭2隻母獅前後包夾，一隻咬住牠的尾巴，一隻抱著牠的脖子、咬住臉部，水牛只能不斷轉圈、拖著牠們行走，好不容易才甩開難纏的獵食者，隨後牠將目標轉向一旁觀察的吉普車，用頭上的角猛撞，發出巨大的聲響，這個舉動不但嚇壞車上的乘客，連母獅也都愣住，不敢再有下一步動作。

根據《新德里電視台》報導，這段影片由「@Animal_WorId」分享在社群平台X（舊稱推特）上，當時一群遊客乘坐吉普車，觀賞2隻母獅獵殺水牛的現場，從畫面中可以看到，一隻母獅咬住水牛的尾巴，另一隻則用前腳抓住水牛的脖子，並咬住了牠臉部，水牛為了掙脫母獅的攻擊，先在原地轉了好幾圈，又拖著2隻母獅在地上走了一段路，卻始終無法擺脫。

後來水牛終於成功踢開一隻母獅，再用頭上的角撞開了另外一隻，隨即牠將目標轉移到一旁的吉普車上，用角不斷頂撞，車子上的乘客嚇一大跳，急忙倒退躲避，但仍抵不過水牛的連連進攻，車上的人甚至還發出慘叫聲，沒想到母獅也被水牛突如其來的行為嚇到，不敢再有下一步動作。

水牛和母獅對峙了幾秒鐘，轉身離開以前，又用角輕輕撞了一下吉普車，影片最後，水牛默默走入水塘尋求庇護，只留下一隻母獅在岸邊看著牠逐漸走遠的身影。