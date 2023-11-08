隨著科技進步，人工智能和機器人等高科技產物能讓人們的日常生活更便利，然而近日在南韓傳出「機器殺人」意外，一名農產品物流中心的員工在檢查機器的感測裝置時被誤判為紙箱，慘遭機器的夾爪輾壓，臉部、上半身嚴重變形與受傷，送醫後仍不治身亡。

根據《朝鮮日報》報導，這起事件發生在慶尚南道固城郡一間農產品物流中心，一名40多歲男員工於昨（7）日晚間7點45左右，正在檢查甜椒裝箱機器的感測裝置是否正常運作，未料卻被機器誤判為紙箱，隨後意外發生，該名男員工遭機器夾爪輾壓，同事發現後立刻關掉機器，並報警求助，將男員工救出、緊急送醫，他的臉部和上半身受傷且嚴重變形，急救後還是不治。

《聯合新聞》指出，造成死亡事故的機器已經使用5年，在人力短缺的情況下，替農民和廠商帶來很大的幫助，最近為了更有效地利用這些機器，物流中心對生產線進行了一些更動，原本計畫在6日開始嘗試運行，卻因為感測裝置出了問題而推遲到8日，豈料在運行前一晚檢查機器的過程中發生意外事故。

無獨有偶，今年3月28日，全羅北道群山市一間汽車零件製造廠也發生類似事件，一名工人在檢查機器時，因機器故障而被輾壓，造成嚴重受傷。另外在2020年7月，忠清南道牙山市一名40多歲男子，在汽車零件工廠進行例行檢查時，被突然啟動的機器人手臂壓死。