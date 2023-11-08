成語「衣冠禽獸」在現代是用來形容品德敗壞的人，然而這個成語剛出現時，其實是一個褒義詞，用來代指明朝文武官員，因為他們的官服上都繡有能顯示官員等級的「飛禽走獸」，然而到了明朝中晚期，因為官員對待老百姓態度惡劣，「衣冠禽獸」才逐漸變成罵人的話。

根據《梨視頻》報導，「衣冠禽獸」起源於明朝官員的服飾，在當時只有官員才能穿上繡有禽獸圖案的官服，讓平民百姓都羨慕不已。而這些飛禽走獸和現代的軍階類似，能夠顯示文武官員的等級，且按照文和武區分禽、獸，比如一品文官會繡上仙鶴，是一種象徵長壽的神聖動物，九品文官則是繡鵪鶉，2種飛禽明顯體現出品級之間的差別；而一品和二品武官會繡上獅子，九品武官則是繡海馬。

但「衣冠禽獸」為何會逐漸演變成貶義詞？在明朝初期，文官都會不顧被砍頭的風險向皇上提出建言，武官則以戰死沙場為榮，但是到了明朝中晚期，社會動盪常年打仗，文武官員人人自危，很多官員甚至做起了剝削百姓的勾當，因此老百姓將身穿官服的人視作「瘟神」，官員的名聲也越來越臭。

「衣冠禽獸」徹底淪為用來罵人、貶低人的詞語，是因為明末清初的語言發酵，清朝小說家李汝珍在作品《鏡花緣》中寫道「即是不孝，所謂衣冠禽獸，要那才女又有何用。」意旨如果不孝順，當上官員也還是衣冠禽獸，從此這個說法便廣為流傳。