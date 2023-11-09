大陸陝西省鳳翔縣在上世紀70年代發現一件怪事，位於南指揮鎮的農地土質良好，但莊稼卻是年年收成不足，不管農民多麼用心耕種，收成狀況依舊沒有好轉，直到專家聞訊趕來，這才驚覺地底下有大工程，而且是春秋時期秦國君主「秦景公」的墓葬地，是迄今為止發掘的最大古墓群。

根據《搜狐網》報導，秦景公其實就是秦桓公之子，也就是秦始皇的祖先，《史記‧秦始皇本紀》作秦僖公，是春秋時期秦國君主。秦景公之墓從1977年開始發掘，直到1986年才發掘完畢，是鳳翔縣秦公陵園區43座墓葬中首次發掘的最大墓葬，故稱「秦公一號大墓」，比河南省安陽市的「侯家莊商代王陵」大10倍以上，也比湖南省長沙市的「馬王堆一號漢墓」大20倍。

秦景公大墓平面呈「中」字型，有東、西墓道和墓室，墓地整體上呈倒金字塔狀，因此所有雨水都會順著洞穴流淌到地下，這也是為何墓地周圍根本無法蓄水，導致附近農戶的莊稼年年歉收的主因。

秦公一號大墓創下大陸考古史上的五個之最，除了是大陸迄今發掘的最大墓葬，墓內更有多達186具人殉，是自西周以來人殉最多的墓葬；此外，槨室的柏木「黃腸題湊」槨具，是迄今發掘出周秦時代最高等級的葬具，而槨室兩壁外側的木碑，是墓葬史上最早的墓碑實物例證，最後，大墓內出土的石磬，是最早刻有銘文的石磬，文字多達180多個，字形為籀（ ㄓㄡˋ ）文，酷似石鼓文。